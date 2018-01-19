Лавров и Гутерриш отметили важность мирного решения кризисов в Сирии и вокруг КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН и Антониу Гутерриш в ходе встречи в Нью-Йорке отметили безальтернативность мирного решения кризисов в Сирии и вокруг КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"В контексте рассмотрения наиболее острых вопросов международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и на Корейском полуострове, собеседники акцентировали безальтернативный характер поиска политико-дипломатических путей урегулирования кризисных ситуаций современности", - отметили в российском дипведомстве.

Лавров и Гутерриш также подтвердили приверженность выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"С обеих сторон подтверждена приверженность задаче неукоснительного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - отметили в дипведомстве.