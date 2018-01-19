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Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Абдулле Арипову


Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования своему узбекскому коллеге Абдулле Арипову в связи с гибелью граждан Узбекистана в результате пожара в автобусе в Казахстане. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

«Глубоко потрясен трагедией, произошедшей в районе Актюбинска в Казахстане. Прошу передат мои глубокие соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления», - сказано в телеграмме соболезнования.


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