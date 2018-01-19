В Австралии дрон спас двух тонувших подростков

Дрон помог спасти двух австралийцев, которых занесло в открытое море, Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте организации Surf Life Saving. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Сообщается, что спасатели готовились к проведению испытаний в рамках государственной программы по снижению числа атак со стороны акул, когда им поступил сигнал о необходимости спасения двух серфингистов, которых занесло в открытый океан. Спасатели незамедлительно прикрепили к дрону средства спасения и направили летательный аппарат к месту инцидента.

Весь процесс был запечатлен на камеру, закрепленную на дроне. На кадрах видно, как беспилотник сбрасывает утопающим специальный плот, с помощью которого подростки смогли выбраться на берег.