Армения ожидает от Румынии продолжения сбалансированной политики в вопросе НКР

18-го января свои верительные грамоты вручил президенту Румынии Клаусу Йоханнису посол Армении в Румынии Сергей Минасян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил новоназначенного ;посла, пожелав ему успешного осуществления дипломатической миссии.

Поблагодарив президента Румынии Клауса Йоханниса, посол Армении в Румынии Сергей Минасян подчеркнул, что в ходе своей дипломатической миссии постараетсая сообщить отношениям между обеими странами н овый импульс.

В последний период позиция Румынии в вопросе карабахского конфликта была сбалансированной, заявил посол Армении в Румынии Сергей Минасян в ходе беседы.

Посол отметил, что армянская сторона рассчитывает на продолжение этой позиции, в частности в соответствии с общим подходом по проблеме, отраженным в предисловии к Соглашению Армения-ЕС.

Он подчеркнул важность урегулирования карабахского конфликта путем переговоров в рамках посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Посол Минасян отметил, что Армения и Румыния могут эффективно сотрудничать в рамках европейских структур, особенно в сферах реагирования на ЧС, кризисного управления, исследований и образования.

Коснувшись 17-го по счету саммита Международной организации Франкофонии, который пройдет в Ереване 11-12 октября 2018 года, посол Минасян подчеркнул, что участие президента Йоханниса может стать серьезным стимулом для углубления армяно-румынского сотрудничества в многосторонних и двусторонних форматах, особенно с учетом важной роли Румынии как регионального центра Франкофонии.