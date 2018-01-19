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На улице Багратуняц произошел наезд со смертельным исходом


В районе 08:10 утром 19-го января в Ереване, у здания номер 26 по улице Багратуняц произошел наезд со смертельным исходом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выехавшая на место следственная группа выяснила, что один из пешеходов умер на месте, второго доставили в больницу.

По сведениям из сети, пострадавшими были мать и 10-летний ребенок, мать погибла, девочка госпитализирована.


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