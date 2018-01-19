На улице Багратуняц произошел наезд со смертельным исходом

В районе 08:10 утром 19-го января в Ереване, у здания номер 26 по улице Багратуняц произошел наезд со смертельным исходом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выехавшая на место следственная группа выяснила, что один из пешеходов умер на месте, второго доставили в больницу.

По сведениям из сети, пострадавшими были мать и 10-летний ребенок, мать погибла, девочка госпитализирована.