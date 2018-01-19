Борис Джонсон высказался за строительство моста между Великобританией и Францией

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказался за строительство моста между Соединенным Королевством и Францией, поскольку один железнодорожный туннель под Ла-Маншем не способен удовлетворить потребностей обеих стран в перемещении людей и товаров через границу. Как информировала газета The Daily Telegraph, эту идею руководитель Форин оффиса озвучил во время встречи со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом на прошедшем 18 января в английском городе Сандхерст британо-французском саммите, передает Арменпресс.

Ширина разделяющего Великобританию и Францию пролива Ла-Манш в своей самой узкой части, которая именуется отдельным проливом Па-де-Кале, составляет 33 км. Упомянутый же Джонсоном железнодорожный туннель под этим проливом был проложен в 1994 году между английским Фолкстоном и французским Кокелем - пригородом города Кале. Его длина составляет 50,5 км.