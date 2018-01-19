Динк был единственным, кто мог бы примирить армян и турок: Баскын Оран

Турецкий интеллигент Баскын Оран уверен, что Гранта Динка убрали, поскольку Динк был единственным, кто мог бы примирить армян и турок. Об этом он сказал в беседе с «Арменпресс».

Хотя и со дня убийства Динка прошло более 10 лет, действительные виновники убийства пока не наказаны. На вопрос, можно ли ожидать, что турецкий суд найдет, в конце концов, организаторов убийства, Баскын Оран сказал: «От Турции сегодняшней нельзя ожидать справедливости в каком-либо вопросе. Исполнительная власть захватила в плен судебную. Суды не внимают более решениям Конституционного суда. Однако истнные убийцы Гранта однажды будут названы и понесут наказание».

На вопрос, что бы он сказал Гранту сегодня, если бы смог увидеть его, Баскын Оран ответил: «В нынешние времена не выходи на улицу. Они сошли с ума, могут и убить».