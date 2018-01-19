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В Конгрессе США призвали к восстановлению контактов с военными КНДР


Группа из 33 членов Палаты представителей Конгресса США в четверг направила президенту страны Дональду Трампу письмо, призывая его восстановить контакты между военными Соединенных Штатов и КНДР с целью избежать возможного недопонимания или просчетов. Как передает Арменпресс, текст опубликован на сайте одного из инициаторов данного обращения, конгрессмена-демократа от Калифорнии Ро Ханны.

"США должны сделать все возможное, чтобы избежать недопонимания, которое способно привести к более серьезному конфликту, включая ядерную войну. Учитывая ваши недавние высказывания в поддержку диалога с Северной Кореей, а также о возможности установления отношений с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, мы решительно призываем придать приоритетное значение этой форме коммуникации", - говорится в письме. Законодатели напоминают, что на сегодняшний день КНДР является единственной обладающей ядерным оружием страной в мире, с которой США не обмениваются информацией на уровне оборонных ведомств.





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