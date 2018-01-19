Палата представителей конгресса США согласилась временно финансировать правительство

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства США, как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press. Это позволит администрации продолжить работу, однако "перспективы прохождения документа через сенат сомнительны".

Законопроектом предусмотрено, что правительство будет работать до 16 февраля. Если бы он не был принят, то все федеральные ведомства должны были бы отпустить сотрудников в отпуск с субботы, поскольку срок действующего закона истекает в ночь с пятницы на субботу.