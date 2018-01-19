Великобритания и Франция создадут 10-тысячный экспедиционный корпус

Великобритания и Франция через два года создадут совместный экспедиционный корпус численностью 10 тыс. военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом заявила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы согласились с тем, что британо-французское сотрудничество по-прежнему имеет решающее значение для обороны Европы и что вместе мы будем продолжать играть полномасштабную роль в укреплении безопасности в этой части света. И сегодня мы можем подтвердить, что британо- французские объединенные совместные экспедиционные войска будут готовы к тому, чтобы быстро и эффективно развернуть до 10 тыс. военнослужащих для того, чтобы справиться с любой угрозой, к 2020 году", - заявила глава правительства Соединенного Королевства.



