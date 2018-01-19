«Ереванский бестселлер» 4/94: в рейтинговой таблице - «Не продается», «Степной волк», «Цветы для Элджернона»

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Вардгеса Петросяна «Прожитые и непрожитые годы», в которую включены одноименная повесть «Прожитые и непрожитые годы» и рассказы серии «Почему цветы умирают рано?». Книга издана к 85-летию Вардгеса Петросяна. Составитель и редактор - Ашот Габриэлян.

На 2-м месте – новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 3-м месте - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

На 4-м месте - книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением.

На 4-м месте - книга Арпи Восканян «Не продается». Размещенные в сборнике 20 рассказов охватывают 20 лет из жизни автора, с юности до зрелого возраста, показывая претерпеваемые ею перемены. Редактор – Аркменик Никогосян.

На 6-м месте – роман «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, изданный в 1957 году. Книга переведена на армянский язык Завеном Бояджяном. Издательство «Антарес».

На 7-м месте – научно-фантастический роман Даниэля Киза «Цветы для Элджернона». Впервые книга была опубликована в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в 1959 году и была удостоена премии Гюго в номинации научно-фантастический рассказ. Позже автор дописал его, доведя до объема романа, который в 1966 году был награжден премей «Небюла».

На 8-м месте – роман Наринэ Абгарян «С неба упали 3 яблока». Маран - маленькая армянская деревушка, расположенная на вершине горы, почти отрезанная от долины, - неторопливо рассказывает свою историю и истории своих немногочисленных жителей. Время здесь течёт медленно и лениво, времена года сменяют друг друга, принося с собой радость или горе, робкую надежду или обречённость. Жители "деревни стариков" - по большей части своей люди добродушные, где-то наивные, свято верящие в приметы и сны, чуднЫе и чУдные, трогательные и смешные, со своими традициями и ритуалами, страхами и радостями. Умеющие радоваться мелочам, с простой мудростью относящиеся к жизни, они вызывают симпатию и не оставляют равнодушным. На протяжении всей истории хочется либо смеяться вместе с ними, радуясь за них, либо закусывать губу, сопереживая их горю.

Перевод с русского Наиры Хачатрян, редактор – Айарпи Хачатрян.

На 9-м месте - «Степной волк» Германа Гессе. Это наиболее известное произведение знаменитого немецкого писателя, в котором представлен европейский кризис начала 20-го века. «Степной волк» впервые был опубликован в 1927 году в Германии. Роман по своей структуре является своеобразной «книгой в книге».

Гарри Галлер находится в тяжелом внутреннем кризисе. Во время блужданий по городу он встречает человека, который дает ему небольшую книгу, «Трактат о Степном Волке».

Трактат повествует о «Гарри, по прозвищу Степной Волк», который, также как и протагонист романа, разделяет свою личность на две части: человека высокой духовной морали и животного — волка. При этом в книге указывается, что личность «Гарри» является в действительности гораздо более сложной и многогранной, и раскрываются его суицидальные наклонности.

И замыкает наш список «бестселлеров» «Стамбульский подкидыш» современного турецкого писателя Элифа Шафака. Эта книга о проблемах современного турецкого общества, в том числе, о психологической травме, связанной с Геноцидом армян. И, конечно, книга вызвала громкий резонанс в этой стране, после ее опубликования начался судебный процесс против автора, обвиняемого по известной 301 статье – «за оскорбление турецкой нации». Пока продолжался этот позорный судебный процесс, книга была запрещена, а когда ее автор был оправдан, снова появилась на прилавках. Неслучайно, книга «Стамбульский подкидыш» вышла в серии «Запрещенные книги» издательства «Антарес».

В романе «Стамбульский подкидыш» автор освещает многочисленные проблемы турецкого социума, в том числе Геноцид армян, комплекс которого так и преодолен психологически этим обществом.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.