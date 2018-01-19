Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 19-го января на некоторых дорогах в Ашоцке идет снег.

На дорогах Маралика, Ланджика, Артика, Алагяза, Арагаца и на поворотах Тигранашена - поземка.

На дорогах Маралика, Ахуряна, Ашоцка, Раздана, Севана, Апарана, Арагаца, Спитака, на поворотах Абовяна-Чайного, Джаджура и Кети - местами гололед.

По причине метели и плохой видимости закрыт перевал Варденяц.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, остальные межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.