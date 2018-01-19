Папа Римский прибыл с визитом в Перу

Папа Римский Франциск прибыл в четверг вечером с визитом в Перу, Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Peru21. В аэропорту его встречал президент Педро Кучински.

В пятницу, 19 января, понтифик посетит город Пуэрто-Мальдонадо, где проведет встречу с представителями народов Амазонии. Затем он вернется в столицу Лиму для встречи с властями страны, в том числе с президентом Кучински.

На субботу,20 января, запланирован перелет понтифика в город Трухильо, а 21 января он будет в Лиме и отслужит мессу, после чего отправится в Ватикан.

В Перу Папа Римский прибыл по окончании трехдневного визита в Чили.