Армянская община Франции вновь вносит в повестку вопрос криминализации отрицания Геноцида армян

Армянская община Франции намерена в 2018 году вновь внести в повестку вопрос криминализации отрицания Геноцида армян. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал комиссар комитета Айдата Франции Арут Мартиросян.

«Активно работаем с юристами. Обязательно наайдем решение вопросу. Это вопрос не только Айдата – усилия прилагают и работающие во Франции армянские организации»,- сказал комиссар комитета Айдата Франции Арут Мартиросян.

В течение года комитет Айдата Франции продолжит свою работу в направлении различных армянских вопросов. Как сказал комиссар комитета Айдата Франции Арут Мартиросян, в этом году предстоит значительная работа по части парламента.

«Поменялся депутатский корпус, не все достаточно осведомлены об армянских вопросах, следовательно, нам предстоит активная работа с депутатами»,-сказал он.

В этом году планируется организовать висит политических и общественных деятелей Франции в Армению и Арцах. Как сказал комиссар комитета Айдата Франции Арут Мартиросян, хорошим поводом для этого является 100-летие Первой Республики.

«Кстати, немногим известно, что в годы Первой Республики во Франции действовало посольство Армении»,- сказал он.

В течение года французскому обществу будут представлены книги, фильмы, посвященные защите прав народа Арцаха, отрицанию Геноцида армян и пр.