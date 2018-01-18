На женском чемпионате Армении по шахматам состоялись партии 7-го тура

На проходящем в Ереване 73-м женском чемпионате Армении по шахматам 18 января состоялись партии 7-го тура.

Как передает «Арменпресс», победу одержали Сирануш Гукасян, Мария Курсова, Мария Геворгян, Лилит Галоян. Остальные партии были сыграны вничью.

В первенстве Армении по шахматам среди женщин лидирует Мария Курсова, набравшая 6 очков.