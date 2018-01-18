В первенстве Армении по шахматам лидирует Роберт Ованнисян

На проходящем в Ереване 78-м мужском чемпионате Армении по шахматам 17 января состоялись партии 7-го тура.

Как передает «Арменпресс», победы одержали Айк Мартиросян,Завен Андриасян. Остальные партии были сыграны вничью.

В первенстве Армении по шахматам среди мужчин лидирует Роберт Ованнисян, набравший 5,5 очков.

Фото – Федерации шахмат Армении