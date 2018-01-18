Для достижения прогресса в переговорном процессе необходимо реализовать достигнутые в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренности: Шармазанов

Для достижения прогресса в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в первую очередь необходимо реализовать достигнутые в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренности. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Без реализации этих договоренностей невозможно ожидать серьезного прогресса в переговорном процессе», - отметил он.

Шармазанов с сожалением констатировал, что выстрелы азербайджанской стороны по позициям Армении обороны Арцаха и приграничным населенным пунктам Армении накануне встреча президентов или глав МИД Армении и Азербайджана стали грустной традицией. По его словам, это еще раз показывает, что Азербайджан не готов к конструктивным переговорам.

«Эта страна говорит одно на встречах, но проявляет совсем другой характер после встреч», - заключил вице-спикер.