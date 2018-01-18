Вице-спикер НС Армении назвал цинизмом заявление главы МИД Турции

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов считает цинизмом заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что вопрос Геноцида армян является делом историков, и в этой связи нет никаких политических вопросов. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Такое заявление, подобные оценки не что иное, как очевидное проявление цинизма. Цинизм, как говорил Оскар Уайльд, говорит об отсутствии ценностей», - подчеркнул Шармазанов.

По его словам, присутствие таких чиновников в политической элите Турции является причиной того, что Армения должна продолжать борьбу за международное осуждение Геноцида армян.

«Турция рано или поздно признает Геноцид армян, как справедливо отметили страны Антанты в 1915 году, Геноцид армян является не только геноцидом против одной нации, но и преступлением против человечества. Преступления против человечности должны быть строго осуждены. Первыми действующими лицами этого осуждения должны быть не историки, а политики, те, кто диктует политику в мире», - заключил Шармазанов.