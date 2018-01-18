Серж Саргсян завтра назовет имя кандидата в президенты Армении

На заседании исполнительного органа Республиканской партии Армении был обсужден вопрос о кандидатуре четвертого Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Вы знаете, что в начале марта парламент выберет 4-го президента Республики Армения, который будет выполнять представительские функции главы государства в парламентской системе управления, а также иметь право выступать с посланиями. Мы обсудили кандидата, который может наилучшим образом представлять Республику Армения в международных инстанциях. У него большой опыт работы, высокие интеллектуальные способности, знание языков, положительная репутация в диаспоре и Армении. Мы считаем, что он является кандидатом, вокруг которого мы сможем достичь широкого консенсуса политических сил Армении», - сказал Шармазанов.

Он добавил, что кандидатуру этого человека предложил обсудить лидер Республиканской партии, действующий президент Серж Саргсян. «Члены исполнительного органа в целом проголосовали за кандидатуру этого человека, и завтра президент Республики Армения Серж Саргсян выдвинет нашего кандидата на пост 4-го президента Армении», - сказал Шармазанов.

Эдуард Шармазанов отказался объявить имя кандидата в президенты, подчеркнув, что его имя будет объявлено президентом Армении 19 января. «Завтра вы узнаете. Действующий президент предложит нашего кандидата. Мы приняли решение, просто корректность требует, чтобы предложение сделал лидер партии, и чтобы это было сделано публично», - сказал вице-спикер НС.

В то же время Эдуард Шармазанов отметил, что нет никаких сюрпризов, подчеркнув, что они выдвинут человека, назначение которого многими считалось вероятным.