Время в Ереване: 11:07:36,   19 Январь

Провал ядерной сделки с Ираном станет тревожным сигналом: Лавров


Провал совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы по вине одного из членов "шестерки" станет тревожным сигналом, в том числе в контексте решения проблемы КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. 

"Очевидно что провал СВПД тем более по вине одного из участников группы "5+1", станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", — сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН по вопросам нераспространения.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации