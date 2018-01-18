Время в Ереване: 11:07:36,   19 Январь

Айк Арутюнян ответил на слухи о своем возможном назначении на пост министра энергетики и природных ресурсов Армении


Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян ответил на слухи о своем возможном назначении на пост министра. Отвечая на вопрос Арменпресс, насколько достоверны слухи о том, что после отставки министра энергетики и природных ресурсов, Айк Арутюнян будет назначен новым министром, замминистра сказал: «Эта информация недостоверна».

Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ашот Манукян подал в отставку. Манукян был назначен на должность министра энергетики и природных ресурсов Армении 6-го октября 2016 года.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации