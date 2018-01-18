Айк Арутюнян ответил на слухи о своем возможном назначении на пост министра энергетики и природных ресурсов Армении

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян ответил на слухи о своем возможном назначении на пост министра. Отвечая на вопрос Арменпресс, насколько достоверны слухи о том, что после отставки министра энергетики и природных ресурсов, Айк Арутюнян будет назначен новым министром, замминистра сказал: «Эта информация недостоверна».

Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ашот Манукян подал в отставку. Манукян был назначен на должность министра энергетики и природных ресурсов Армении 6-го октября 2016 года.