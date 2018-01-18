В Кракове завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
В Кракове завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Встреча состоялась по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что прибывший в Краков министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17-го января встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 18-го января в Кракове намечается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.
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