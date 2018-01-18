Каждое подразделение должно сформулировать свои задачи: Премьер-министр Армении посетил министерство труда и по социальным вопросам

Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил министерство труда и по социальным вопросам, чтобы ознакомиться с результатами выполнения в 2017 году приоритетных задач и осуществлением мероприятий, а также задачами сферы на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр Артем Асатрян доложил о результатах деятельности структуры в прошлом году и планах на 2018 год.

Подводя итоги, премьер-министр поручил четко сформулировать задачи, которые должны быть решены. «В бизнесе, в управлении есть очень простой закон, если ты не можешь сформулировать, чего хочешь достичь, то у тебя нет шансов на то, чтобы достичь этого. Каждое подразделение должно сформулировать свои задачи. Штанга, которую вы поднимаете, должна быть максимально тяжелой».