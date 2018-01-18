В Арцахе успешное демократическое правительство: конгрессмен США

Сопредседатель Комитета по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоне призвал своих коллег из Конгресса разрушить искусственные барьеры для беспрепятственного путешествия и открытого общения между Соединенными Штатами и Арцахом (Нагорно-Карабахской Республикой).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки (ANCA), конгрессмен заявил, что Соединенные Штаты должны поддерживать свободный диалог и поток идей во всем мире.

«В Арцахе успешное демократическое правительство, и нельзя препятствовать его взаимодействию с Соединенными Штатами и другими странами», - отметил он.

Он представил законопроект о свободном посещении и коммуникации между Арцахом и США, который включает в себя следующие пункты:

1) разрешить официальным лицам на всех уровнях правительства Соединенных Штатов посещать Республику Арцах и открыто и напрямую общаться со своими коллегами из Арцаха;

2) поощрять постоянное открытое общение, встречи и другие прямые контакты между должностными лицами Арцаха и представителями исполнительной и законодательной ветвями Соединенных Штатов, государственных и местных органов власти;

3) добиться полного и прямого участия демократически избранного правительства Республики Арцах во всех переговорах ОБСЕ и других платформ относительно своего будущего.