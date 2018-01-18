Президент Армении провел совещание с членами ГКЗЭК

Президент Армении Серж Саргсян 18 января провел совещание с членами Государственной комиссии по защите экономической конкуренции. Были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью комитета в свете конституционных изменений. В этом контексте изменения также были затронуты поправки к законопроекту «О внесении изменений в закон Республики Армении «О защите экономической конкуренции», утвержденном правительством 18 января.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе совещания члены комиссии представили свои подходы и предложения по важным в плане повышения эффективности экономической конкуренции и приоритетной работы вопросам.

Председатель ГКЗЭК Артак Шабоян представил президенту Республики Армения процесс выполнения поручений, данных в ходе состоявшегося на днях у президента совещания с целью обсуждения повышения цен на отдельные виды товаров и выработки решений, направленных на возможное смягчение последствий этого, в том числе мониторинга цен на основные товары, имеющие большое социальное значение,

Собеседники также затронули работы, достижения и проблемы в ходе деятельности комиссии за последние годы.