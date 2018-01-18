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Азиатские индексы - 18-01-18


ТОКИО, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.44% и составил 23763.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.74% и составил 1876.86 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.87% и составил 3474.75 пункта, а HANG SENG вырос на 0.43% и составил 32121.94 пункта.




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