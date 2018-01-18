Азиатские индексы - 18-01-18
ТОКИО, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.44% и составил 23763.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.74% и составил 1876.86 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.87% и составил 3474.75 пункта, а HANG SENG вырос на 0.43% и составил 32121.94 пункта.
14:56, 28.12.2017
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- 18.01-19:19 Каждое подразделение должно сформулировать свои задачи: Премьер-министр Армении посетил министерство труда и по социальным вопросам
- 18.01-19:16 В Кракове завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
- 18.01-18:56 В Арцахе успешное демократическое правительство: конгрессмен США
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- 18.01-17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-01-18
- 18.01-17:34 Азиатские индексы - 18-01-18
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- 18.01-17:01 Как слоненка в Африке спасли из ямы с грязью
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- 18.01-16:18 Аэропорт Амстердама отменил все рейсы из-за снежной бури
- 18.01-16:14 В Кракове стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Налбандяна и Мамедъярова
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- 18.01-15:59 Министр энергетики и природных ресурсов подал в отставку
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