Ученые: мозг задействует сразу несколько участков в процессе творческой деятельности

Австрийские ученые из Грацского университета имени Карла и Франца совместно с коллегами из США и Китая обнаружили, что при творческой деятельности человека его мозг активирует сразу несколько участков.

Как передает Арменпресс, o результатах исследования сообщила газета Wiener Zeitung.

Данные функциональной магнитно-резонансной томографии показали, что для эффективной обработки информации мозг одновременно привлекает несколько специализированных областей. "Какого-то одного творческого участка в мозге нет", - отмечает участвовавший в исследованиях нейролог из Института дифференциальной психологии Грацского университета Андреас Финк.

Финк со своими коллегами изучал способность участников эксперимента творчески мыслить во время выполнения небольших и ограниченных по времени заданий. Например, на вопрос, что можно сделать с консервной банкой, испытуемые отвечали, что ее можно открыть, съесть ее содержимое, привязать к свадебной машине, а также смастерить из нее простейший телефон или песочные часы.

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У некоторых из 164 "подопытных", дававших самые оригинальные ответы, образовывались сильные связи между областями мозга, которые обычно функционируют независимо друг от друга или даже выполняют противоположные задачи. Наблюдаемые связи, с одной стороны, играют важную роль в процессе мечтания и когда человек находится в состоянии покоя, а с другой стороны, выполняют функции контроля и памяти. Однако у испытуемых с предсказуемыми идеями наблюдались, наоборот, рассеянные связи.

"Мы также хотели узнать, можно ли предсказать креативность людей, - отметил доктор Матиас Бенедек из Грацского университета. - Как оказалось, у творческих людей характерная связь более выражена: соответствующие участки работают вместе еще сильнее, формируют более прочные пути. Это позволяет предсказывать результаты".