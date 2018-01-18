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Как слоненка в Африке спасли из ямы с грязью


Вначале слоненку безуспешно пытались помочь взрослые слоны. Спустя несколько часов приехали сотрудники парка, которые вытащили слоненка. После спасения вызволенный из ямы малыш воссоединился со стадом, передает Арменпресс.




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