Генрих Мхитарян может стать самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала»:London Evening News

Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может стать самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «London Evening News», называя зарплату Мхитаряна - 175тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Как ранее сообщалось, капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян продолжает оставаться в центре внимания СМИ в связи со своим переходом из команды «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает газета Mirror, которая пишет, что в ближайшие часы будет подписан контракт о его переходе в лондонский «Арсенал», с годовой зарплатой в 5 млн фунтов стерлингов.