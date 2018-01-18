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Генрих Мхитарян может стать самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала»:London Evening News


Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может стать самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала».  Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «London Evening News», называя зарплату Мхитаряна -  175тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Как  ранее сообщалось, капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян продолжает оставаться в центре внимания СМИ в связи со своим переходом из команды «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает газета  Mirror, которая пишет, что в ближайшие часы будет подписан контракт о его переходе в лондонский «Арсенал», с годовой зарплатой в 5 млн фунтов стерлингов.


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