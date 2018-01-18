В МВД Италии обеспокоены появлением пистолета размером с кредитку

Итальянское МВД предупредило территориальные полицейские управления о появлении на рынке оружия миниатюрного пистолета, в сложенном состоянии не превышающего размером пачку кредиток, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении департамента общественной безопасности МВД Италии, разосланном в местные квестуры.

Пистолет американского производства весит около 200 грамм и легко умещается на ладони, отмечается на сайте производителя. Складывающая конструкция и компактные размеры – восемь сантиметров в длину, 5,4 сантиметра в ширину и 1,2 сантиметра в толщину – позволяют спутать его, например, с визитницей или небольшим портсигаром.

Магазин пистолета вмещает четыре патрона калибром 5,6 миллиметра, его цена на сайте производителя составляет 399 долларов США.