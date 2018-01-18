Почти 40 черных вечерних платьев и смокингов голливудских звезд, посетивших прошедшую в январе церемонию вручения премии "Золотой глобус", выставят в США на аукцион, вырученные средства с которого пойдут в фонд помощи жертвам домогательств. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в среду сообщила в своей электронной версии газета The New York Times.

Онлайн-торги организует интернет-аукцион eBay совместно с издательским домом Conde Nast. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд Time's Up, оказывающий юридическую помощь лицам, которые стали жертвами изнасилований и домогательств.

С молотка уйдут 39 платьев и смокингов черных оттенков, которые многие звезды, в том числе номинанты, специально надели на церемонию, чтобы выразить таким образом солидарность с участниками движения против сексуального насилия и неравноправия по половому признаку.

По данным The New York Times, на аукцион выставят, в частности, платья номинировавшихся на "Золотой глобус" в этом году актрис Лоры Дерн, Риз Уизерспун, Мэрил Стрип, а также смокинг комика Сета Майерса, который вел церемонию. Начальная цена лотов будет разниться и составит от $2,5 тыс. до $10 тыс. в зависимости от стоимости, установленной модельерами, создавшими то или иное платье или костюм. Торги откроются в пятницу и будут продолжаться в онлайн-режиме в течение одной недели.

75-я церемония вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус" состоялась 7 января. Эта награда, присуждаемая ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, считается второй по значимости в США после "Оскара".