ABC: Apple позволит отключать замедление iPhone

Пользователи смартфонов iPhone получат в скором времени возможность отключать замедление своих устройств. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил генеральный директор корпорации Apple Тим Кук в интервью телекомпании ABC.

Он сообщил, что компания выпустит обновление для смартфонов, которое позволит владельцам iPhone получать информацию о состоянии батареи и узнать, замедляется ли работа их устройств. "Мы предупредим, что немного замедляем <...> работу [смартфонов], чтобы избежать неожиданной перезагрузки. Если вы не хотите этого, вы можете отключить это", - заявил Кук.

Он добавить, что отключать эту функцию не рекомендуется.



