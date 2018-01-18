Мадрид примет меры, чтобы Пучдемон не смог стать главой Каталонии

Правительство Испании примет все необходимые меры для того, чтобы бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не смог снова вступить в должность главы региона, заявила вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария в эфире радиостанции COPE.

"Мы примем необходимые решения, чтобы вступление Пучдемона в должность не состоялось", — заявила Саэнс де Сантамария.

Вице-премьер добавила, что "он не может быть главой Женералитета, и это знают люди, и знает движение за независимость", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Саэнс де Сантамария ожидает от нового спикера парламента Каталонии Роже Торрена шагов, которые будут соответствовать конституции.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой заявил, что Каталония останется под прямым управлением Мадрида, согласно 155-й статье конституции, пока в автономном сообществе не будет законным образом назначен новый глава правительства.