СМИ: Брижит Бардо назвала лицемерием жалобы некоторых актрис на домогательства

Французская киноактриса, певица и фотомодель Брижит Бардо сочла "смешными и неинтересными" большинство заявлений актрис о домогательствах режиссеров и продюсеров к ним. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она рассказала в интервью журналу Paris Match.

"Многие актрисы намеренно заигрывают с продюсерами, чтобы получить роль, а затем, с целью спровоцировать разговоры о себе, они начинают рассказывать о том, что их домогались, - заявила Бардо. - Что касается именно их, а не женщин в целом, то такие заявления в большинстве случаев лицемерны, смешны и неинтересны".

Она также отметила, что никогда не становилась жертвой домогательств, несмотря на то, что была секс-символом 50-х и 60-х годов. Относительно вербальных домогательств, Брижит Бардо добавила, что даже спорные комплименты порой ей приятны.

Ранее 100 француженок, в том числе актриса Катрин Денёв, подписали открытое письмо, озаглавленное "Мы выступаем за свободу приставать, как неотъемлемую часть сексуальной свободы". Авторы текста подчеркивают, что преступления вроде изнасилования должны наказываться, однако кампания в защиту жертв домогательств переросла в откровенную травлю мужчин. Они указывают на то, что сейчас устанавливается "климат тоталитарного общества", где из людей выбивают "публичное признание", а также происходит "вторжение самопровозглашенных прокуроров в частную жизнь".

Авторы обращения отмечают, что запущенная в сети и подхваченная прессой кампания в поддержку жертв домогательств переросла в способ публичного предъявления обвинений людям, которые фактически лишены права на ответ и по умолчанию "ставятся в один ряд с сексуальными преступниками". По их мнению, "подобная лихорадка отнюдь не способствует укреплению независимости женщин". Напротив, убеждены они, "это служит интересам врагов сексуальной свободы, религиозных экстремистов".





