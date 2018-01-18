Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Парламент Украины принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.