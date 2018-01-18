В Ереване не будет микроавтобусов: представлен проект новой сети общественного транспорта

Сегодня, 18 января состоялось первое в 2018 году заседание профессиональной рабочей группы по реформам общественного транспорта Еревана, на котором был представлен проект новой сети общественного транспорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Руководитель рабочей группы, заместитель мэра Еревана Ваге Никоян представил проект новой сети общественного транспорта Еревана, разработанный консалтинговой компанией WYG.

Заключительный вариант проекта будет представлен после профессиональных исследований, которые проведут члены рабочей группы.

Ваге Никоян отметил, что проект новой сети является основой для формирования новой системы общественного транспорта и решающим этапом процесса реформы. Таким образом, необходимо принять во внимание все наблюдения профессиональной группы и общественности до утверждения окончательной версии.

Было отмечено, что новым проектом специалисты компании смогли решить важнейшую задачу реформы – предлагая оптимальные решения. В частности, новым проектом предлагается трехкратное сокращение количества транспортных средств и маршрутов.

Таким образом, вместо 115 будут действовать 42 маршрута, а вместо 2039 транспортных средств – 939. Транспортные средства, в отличие от существующей системы, будут действовать по принципу взаимодополнения.

«Представленным проектом будут исключены повторяющиеся маршруты. В то же время, транспортные средства будут одинаково доступны во всех частях столицы, обеспечивая безопасное, надежное и надлежащее обслуживание пассажиров», – отметил Ваге Никоян.

Согласно проекту, новая сеть предназначена для интегрированной системы автобусов, троллейбусов и метро и исключает эксплуатацию микроавтобусов. Помимо этого, был учтен ряд нормативов, касающихся пропускных и технических способностей дорог и остановок, объема пассажиропотоков, частоты прибытия транспортных средств.

Как указывается, по сути, профессионально обоснованное проектирование сети общественного транспорта в Армении осуществлено впервые.

После изучения новой сети специалистами и окончательного утверждения последуют работы следующих этапов реформы, а также широкое публичное оповещение относительно особенностей новой сети.