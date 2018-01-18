Путин пригласил страны СНГ стать наблюдателями при ЕврАзЭС

Президент РФ Владимир Путин выступил за развитие сотрудничества Евразийского экономического союза с другими государствами и объединениями. В своем обращении к главам государств - членов ЕАЭС в связи с принятым Россией с 1 января 2018 года председательством в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии он призвал расширять это взаимодействие, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при ЕврАзЭС", - заявил Путин.

Президент РФ также высказался за активизацию взаимодействия с другими странами. "С 2016 года успешно функционирует зона свободной торговли с Вьетнамом", - напомнил он. "Рассчитываем на позитивные результаты ведущихся сейчас переговоров по созданию ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром. Большие перспективы видим в подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР. Убежден - ЕврАзЭС и китайская инициатива "Один пояс, один путь" могут эффективно дополнять друг друга", - подчеркнул президент РФ.





