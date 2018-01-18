Правительство решит проблему накопившихся долгов по линии налогов на имущество и землю

Состоялось очередное заседание Правительства Армении, которое вел премьер-министр Карен Карапетян. Перед обсуждением вопросов повестки дня премьер-министр дал ряд поручений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, первое поручение главы правительства касалось проблемы накопившихся долгов по линии налогов на имущество и землю, а также задолженностей в других сферах.

«В сфере местного самоуправления, в Комитете госдоходов, а также в других сферах накопились обязательства юридических и физических лиц по линии налогов, пошлин и других обязательных платежей. Учитывая, что вопросы сбора этих задолженностей, пеней и штрафов, несмотря на проведенные в прошлом мероприятия, не были полностью решены, нужно разработать системный подход, в результате которого можно будет решить проблему накопившихся обязательств и предотвратить образование такого объема в дальнейшем», - отметил Карен Карапетян.

С этой целью премьер-министр поручил министрам территориального управления и развития, сельского хозяйства, финансов, председателю Комитета госдоходов и губернаторам областей Армении в месячный срок представить в аппарат правительства предложения по механизмам погашения обязательств, образовавшихся по линии налогов на имущество и землю, задолженностей и других обязательных платежей, а также конкретизации действующих в настоящее время законодательных регулирований относительно невыполнения таких обязательств и предотвращения подобных случаев.

«Мы должны один раз фундаментально решить эту проблему, очистить и начать с чистого листа. Нет задачи сделать из этого нагрузку, у нас есть годами накопившиеся прежние долги, мы предложим гибкие механизмы, чтобы эти пени и штрафы постоянно не накапливались и в конце концов превратились в нерешаемую проблему. С этой целью здесь должно быть представлено очень продуманное, логичное, может быть и смелое предложение», - сказал Карен Карапетян.

Следующее поручение премьер-министра касалось конкретизации администрирования в сфере строительства. Карен Карапетян поручил, в частности, разработать пакет предложений, направленных на конкретизацию всего процесса сферы строительства и упрощение администрирования компетентных органов, порядков выдачи разрешений, заключений, уточнение дискреционных полномочий.

Третье поручение главы правительства касалось внедрения института предквалификации в сфере дорожного строительства и капитального ремонта. С этой целью ведомства совместно разработают и представят предложения по внедрению института предквалификации в сфере дорожного строительства и капитального ремонта дорог, а также, при необходимости, в соответствующих процессах других сфер государственных закупок.

Правительство выступило с законодательной инициативой, представив ряд законопроектов. В частности, в результате принятия пакета проектов законов РА о внесении дополнений в закон «О многодетных семьях» и другие смежные законы ожидается поощрение многодетности и расширенного воспроизводства уточнением социального статуса и гарантий многодетных семей. Принятие пакета проектов законов РА о внесении изменений и дополнений в законы РА «О высшем образовании», «Об образовании» и ряд смежных законов обусловлено тенденциями развития высшего образования и расширения его международной составляющей, а также интеграцией в Европейское пространство высшего образования. С принятием пакета проектов законов РА о внесении изменений и дополнений в законы РА «О гражданской службе», «Об общественной службе» и ряд смежных законов расширится круг гражданской службы, соответствующие органы будут иметь установленные законом четкие полномочия по управлению человеческими ресурсами, кроме того, будет децентрализована система гражданской службы. Проектом закона РА «О временном запрете ввоза транспортных средств с правосторонним расположением руля» предлагается временно – с 1 апреля до 1 октября 2018 года запретить ввоз на территорию РА транспортных средств с правосторонним расположением руля.

С целью упрощения процедуры выдачи разрешений на временную профессиональную деятельность на территории РА правительство внесло изменение и дополнения в одно из ранее принятых постановлений. Это будет иметь положительное воздействие на процесс выдачи разрешений на краткосрочную профессиональную деятельность иностранных медицинских работников и, в общем и целом, приведет к повышению качества медицинской помощи и обслуживания в системе здравоохранения Армении.