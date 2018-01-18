Появились подробности госпитализации Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян попал в больницу из-за боли в левой ноге. Врачи решили госпитализировать его, опасаясь осложнений, заявил «Московскому комсомольцу» приятель артиста Артур Согоманян в четверг, 18 января, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей», — сказал он.

С сердцем у Джигарханяна все в порядке, пояснил его друг. «Он что-то подхватил в театре, горло болит, кашляет. И с левой ногой возникает проблема время от времени, и сейчас появилась боль. С учетом букета всех его болезней это опасно, поэтому врачи сказали, что лучше не рисковать, надо отвезти в больницу и там делать томографию», — сказал он.

Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что Джигарханян поступил в Городскую клиническую больницу имени Пирогова с диагнозом гипертонический криз (неотложное тяжелое состояние, вызванное повышенным артериальным давлением). «У врачей также есть подозрения на невралгию, и что артист подхватил вирус», — добавил собеседник агентства.

В ночь на четверг стало известно, что Джигарханяна госпитализировали в Москве. Сообщалось, что у народного артиста были проблемы с сердцем.