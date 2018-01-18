Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о трансфере Генриха Мхитаряна и подтвердил свой интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну. «Трансфер Санчеса в «Манчестер Юнайтед может состояться, а может и нет. Здесь нет гарантий. Это может произойти в течение 24 часов, а может и не произойти. Это трансферный рынок, тут в любой момент всё может измениться. Мне нравится Мхитарян, и он знает, в какой футбол играем мы и он любит наш клуб. Посмотрим состоится ли обмен этими двумя футболистами. Нам нравится Мхитарян. Зарплата не станет проблемой», - сказал он.

Как ранее сообщалось, капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян продолжает оставаться в центре внимания СМИ в связи со своим переходом из команды «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает газета Mirror, которая пишет, что в ближайшие часы будет подписан контракт о его переходе в лондонский «Арсенал», с годовой зарплатой в 5 млн фунтов стерлингов.