Путин призвал ускорить развитие цифровой экономики в рамках ЕАЭС

Россия считает необходимым ускорить развитие цифровой экономики в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к главам стран ЕАЭС в связи с принятым российской стороной с 1 января 2018 года председательством в высших органах Союза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Считаем необходимым ускорить реализацию общей "цифровой повестки" Союза. Координировать действия по развитию "интернет-экономики", формированию общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты", - говорится в обращении Путина.

Российский лидер призвал внедрять высокие технологии в государственное управление, промышленность, системы таможенного регулирования и другие сферы, а также "запускать совместные конкурентоспособные, инновационные и наукоемкие производства".

Путин считает необходимым активнее подключать к интеграционным инициативам деловые круги - как крупный, так и малый и средний бизнес, "более эффективно задействовать для финансирования межгосударственных проектов, имеющих сильный интеграционный эффект, ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития".

Кроме того, по мнению президента РФ, хорошие возможности для наращивания связей между странами ЕАЭС имеются в таких областях, как атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники, экология, медицина, космос, туризм и спорт.

По словам Путина, сейчас эти направления взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза "практически не охвачены, но интерес к ним довольно высок - и со стороны бизнеса, и со стороны населения". "Поэтому, как представляется, нам стоило бы вплотную заняться данными темами в многостороннем, союзном формате", - предложил российский лидер коллегам по ЕАЭС.

Также РФ предлагает больше внимания уделять социально-гуманитарному сотрудничеству. "Отмечу важность оказания содействия высшим учебным заведениям наших стран в налаживании межвузовских связей, реализации совместных учебных и научных программ, расширении студенческих обменов, повышении академической мобильности", - заявил Путин.





