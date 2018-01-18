Посол Армении встретился с министром внутренних дел Грузии

Посол Республики Армения в Грузии Рубен Садоян встретился с министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в начале встречи Посол Рубен Садоян передал Георгию Гахария приветствия начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна.

Коснувшись вопроса сотрудничества между правоохранительными органами Армении и Грузии, стороны обсудили двусторонние программы, а также возможности их расширения.

Собеседники сошлись во мнении, что Полиция Армении и МВД Грузии должны продолжить тесное сотрудничества по ряду направлений и объединить усилия, чтобы достигнуть наибольшего успеха в борьбе против преступности.

Коснувшись важности двусторонних визитов, стороны выразили надежду, что в ближайшем будущем состоится визит министра внутренних дел Грузии в Армению.