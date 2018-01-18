В области высшего образования состоятся радикальные изменения: Левон Мкртчян

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило законопроект о внесении поправок к закону "О высшем образовании".Как отметил министр образования и науки Армении Левон Мкртчян, принятие законопроекта является результатом многолетней работы, и в области высшего образования состоятся радикальные изменения. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после заседания правительства Армении.



"После принятия этого законопроекта в системе высшего образования Армении должны произойти радикальные изменения. Закон прошел все необходимые этапы обсуждений. Мы благодарны нашим международным партнерам, предоставившим консультационные услуги, которые помогли нам обеспечить соответствие высоким международным стандартам", - сказал Мкртчян.



По его словам, приняв законопроект, Армения выполняет одно из пяти условий соглашения с ЕС по полноценной интеграции системы высшего образования страны в общую европейскую.Министр подчеркнул, что принятие законопроекта будет способствовать развитию университетского самоуправления и внутренней демократии в вузах, созданию новых механизмов финансирования и формированию политики, ориентированной на студентов. По его словам, Армения имеет 3 года, чтобы организовать весь процесс на верных основах.