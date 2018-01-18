Посол Франции характеризует встречу министров ИД Армении и Азербайджана как долгожданную и желательную

Встреча министров ИД Армении и Азербайджана в Кракове является долгожданной и желательной. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал посол Франции в Армении Жонатан Лакот.

«Я еще раз озвучу позицию Франции в этом вопросе: мы озабочены столь длительным конфликтом, мы также призываем найти решение путем переговоров, в этом контексте эта встреча является долгожданной и желательной»,- сказал посол Франции в Армении Жонатан Лакот. Он также напомнил, что его миссия заключается в углублении и укреплении армяно-французских отношений в областях политики, экономики, культуры и образования.

«Как вы знаете, есть другой посол, который все свое рабочее время посвящает имым заботам – это французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ»,- сказал посол Франции в Армении Жонатан Лакот.

Как сообщалось ранее, прибывший в Краков министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17-го января встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 18-го января в Кракове намечается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.