В Индии испытали межконтинентальную баллистическую ракету Agni-V
Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, способной нести ядерный боезаряд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета The Times of India.
Ракета способна поражать цели на расстоянии 5 тыс. км. Таким образом, радиус ее действия охватывает, в частности, наибольшую часть территорий на севере Китая, отмечают индийские СМИ.
Ракета была запущена с полигона на острове Абдул Калам (штат Орисса).
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