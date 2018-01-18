В Индии испытали межконтинентальную баллистическую ракету Agni-V

Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, способной нести ядерный боезаряд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета The Times of India.

Ракета способна поражать цели на расстоянии 5 тыс. км. Таким образом, радиус ее действия охватывает, в частности, наибольшую часть территорий на севере Китая, отмечают индийские СМИ.

Ракета была запущена с полигона на острове Абдул Калам (штат Орисса).