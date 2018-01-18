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Правительство Армении одобрило законопроект «Об Общественном совете».


Правительство Армении одобрило законопроект «Об Общественном совете». Как передает «Арменпресс», законопроект на заседании правительства Армении 18-го января представил министр юстиции Армении Давид Арутюнян. 

По его словам, данная инициатива была обусловлена конституционными изменениями. «Деятельность нынешнего  Общественного совета регулируется, и его члены назначаются президентом. В 2015 году были внесены поправки в Конституцию Армении и утверждены новые положения о Правительстве, в связи с переходом на парламентскую форму правления. Значительно изменился и институт президента республики в сторону сокращения полномочий»- сказал он.

 «Данным законопроектом предусматривается формирование  деполитизированного Общественного совета, который обретет конституционный статус, став консультативным органом при Правительстве», - сказал юстиции Армении Давид Арутюнян. 


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