Правительство Армении одобрило законопроект «Об Общественном совете». Как передает «Арменпресс», законопроект на заседании правительства Армении 18-го января представил министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

По его словам, данная инициатива была обусловлена конституционными изменениями. «Деятельность нынешнего Общественного совета регулируется, и его члены назначаются президентом. В 2015 году были внесены поправки в Конституцию Армении и утверждены новые положения о Правительстве, в связи с переходом на парламентскую форму правления. Значительно изменился и институт президента республики в сторону сокращения полномочий»- сказал он.

«Данным законопроектом предусматривается формирование деполитизированного Общественного совета, который обретет конституционный статус, став консультативным органом при Правительстве», - сказал юстиции Армении Давид Арутюнян.