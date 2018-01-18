20-го января в Армении ожидается солнечная погода
12:13, 18 Январь, 2018
На территории Армении 18-19 и ночью 20-го января в отдельных районах время от времени ожидаются слабые осадки, возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 20-го, 21-22 января ожидается погода без осадков.Ветер - северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении, с 18-го по 20-е января температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов, в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях и Арцахе - на 11-13 градусов.
В Ереване воздух в дневные часые будет прогреваться до 12 градусов, ночью ожидаются заморозки до 1 градуса. 18-19 и ночью 20-го января время от времени возможны слабые осадки, в ночное время суток - в виде мокрого снега.Температура воздуха - +10…+12 градусов.