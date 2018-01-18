Сгоревший в Казахстане автобус с гражданами Узбекистана ехал в Россию

В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана пока не комментируют причины возгорания автобуса на трассе на западе страны, где погибли 52 гражданина Узбекистана. При этом, согласно предварительной информации, автобус следовал в Россию. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.

"Мы не рассматриваем пока никакие версии. Никаких комментариев по этому поводу пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, могли ли причиной возгорания автобуса стать поджог или взрыв.

Как сообщалось, в четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить.