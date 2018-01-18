Правительство Армении отчуждает госсобственность на улице Бузанда

Правительство Армении отчуждает очередную госсобственность – на этот раз, на улице Бузанда. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 18-го января.

Оычуждению подлежат строения по адресу улица Бузанда,1/3 (210.4 кв м) и по адресу улица Бузанда, 2 (103.2 кв м), соответственно, с земельными участками в 78.9537 кв м и 38.7249 кв м. Указанная госсобственность отойдет прямой продажей нынешнему арендатору – Ованесу Ераносяну, который арендует ее с 2012 года и уже выплатил около 40 млн драмов в качестве арендной платы.

Указанная госсобственность оценена в сумму 78467.54 тысяч драмов.