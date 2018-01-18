Есть факты, когда тендеры выигрывали непонятные структуры: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил внедрить новый институт в отрасли дорожного строительства

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил внедрить новый институт предварительной квалификации в отрасли дорожного строительства. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на заседании правительства Армении 18-го января.

«В данный момент процесс закупа в отрасли дорожного ремонта и строительства осуществляется без предварительной квалификации, что порождает определенные проблемы для проектирования, технического контроля и процесса строительных работ. Для сведения к минимуму подобных рисков в международной практике широко применяется институт предварительной квалификации»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

С учетом указанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Армении, министру финансов, председателю Госкомитета по строительству в месячный срок совместно разработать и представить в правительство Армении предложения по внедрению нового института предварительной квалификации в отрасли дорожного строительства, а также – по мере надобности, в других отраслях государственного закупа.

»,-сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.