Есть факты, когда тендеры выигрывали непонятные структуры: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил внедрить новый институт в отрасли дорожного строительства
Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил внедрить новый институт предварительной квалификации в отрасли дорожного строительства. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на заседании правительства Армении 18-го января.
«В данный момент процесс закупа в отрасли дорожного ремонта и строительства осуществляется без предварительной квалификации, что порождает определенные проблемы для проектирования, технического контроля и процесса строительных работ. Для сведения к минимуму подобных рисков в международной практике широко применяется институт предварительной квалификации»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.
С учетом указанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Армении, министру финансов, председателю Госкомитета по строительству в месячный срок совместно разработать и представить в правительство Армении предложения по внедрению нового института предварительной квалификации в отрасли дорожного строительства, а также – по мере надобности, в других отраслях государственного закупа.«Против подобного подхода будет, в основном, Министерство финансов, опасаясь упустить дешевые предложения. Однако без предварительной квалификации мы имеем факты, когда тендеры выигрывали непонятные структуры, не имеющие соответствующего опыта. Мы должны найти золотую середины между этими двумя подходами»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.